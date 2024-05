Ecco il ’farmaco sospeso’ Un aiuto ai più bisognosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), il progetto che ’dona salute’ è stato presentato nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale ieri mattina alla presenza delle istituzioni della provincia apuana e degli enti e delle associazioni coinvolte. L’iniziativa vede tra gli attori promotori del progetto la Croce Rossa Italiana, comitato di Massa Carrara, l’Ordine provinciale dei farmacisti insieme alle farmacie comunali di Massa, Nausicaa, Federfarma e Cef (la cooperativa dei farmacisti) che ha supportato e sostenuto. Chiunque si rechi in farmacia potrà quindi lasciare un contributo per chi ne ha bisogno. Presente alla conferenza stampa anche il prefetto Guido Aprea, che ha sottolineato l’importanza di fare rete. "Ancora una volta il territorio risponde in squadra – ha detto il prefetto –. In questa provincia pubblico e ...