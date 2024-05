Ecco i Paesi dove i ristoranti stellati costano meno e di più

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Chi viaggia perprenda nota, perché questa è la prima guida ai prezzi mondiali dell'alta cucina con tanto di classifica, che riportiamo in coda.il primo posto per economicità spetta al Vietnam (122 euro a persona a cena per il menù degustazione), l'ultimo alla Danimarca (295), con l'Italia in 22esima posizione (160 euro). L'ha appena realizzata la rivista gastronomica internazionale Chef's Pencil, comparando i menù di 3.517Michelin (una, due e tre stelle) in tutti ie territori coperti dalla guida (in totale 41). Edcosa si è scoperto. Quanto vale ogni stella aggiuntiva La media globale si assesta a 167 euro a testa e di norma non include bevande, tasse governative o mance. E generalmente, ovvio, si paga di più ...