Due anziane truffate - una donna ai domiciliari

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArrestiper unadi 41 anni, indagata per truffa aggravata in concorso nei confronti di duedi Perugia e Corciano, di 94 e 84 anni. Si tratta del tipo di truffa che attraverso una tecnica ormai consueta – spiega la Procura di Perugia – nella quale gli autori, contattano telefonicamente le vittime e fingendosi parenti o appartenenti alle forze dell’ordine, riferiscono che un congiunto si trova in difficoltà ed ha immediato bisogno di denaro. Poi si presentano a casa per ritirare soldi e preziosi che l’anziano mette a disposizione per il congiunto. Nella mattinata del 26 febbraio sono giunte al 112 una serie di telefonate nelle quali diverse persone riferivano di essere state contattate da un interlocutore di sesso maschile con queste modalità. Nel primo pomeriggio una ulteriore ...

Avrebbe abusato sessualmente di quattro anziane disabili ospiti di una casa di riposo, avrebbe anche filma to le violenze e inviato alcuni video a un'altra donna . La polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 44 anni, che lavorava nella stessa struttura dove vivono le anziane prima come ... Continua a leggere>>

Ruba in casa della vicina: arrestata una donna nel Salento - Aveva rubato a casa di una vicina. Per questo una donna è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Parabita (in provincia di Lecce). La donna, ... Continua a leggere>>

In casa dell’anziana vicina, si impossessa di ori per mille e 500 euro: scoperta e arrestata - Una 40enne è stata ristretta ai domiciliari, nel pomeriggio di ieri, a seguito dell’intervento dei carabinieri della stazione di Parabita. Poco prima, si sarebbe introdotta nella casa della sua conosc ... Continua a leggere>>

Allevatrice incornata da una bufala perde la vita - L’anziana settantottenne di Amaseno non c’è l’ha fatta, la causa dell’accaduto è stato il sinistro all’interno di una stalla, ubicata sulle colline amasenesi in località Calma in provincia di ... Continua a leggere>>