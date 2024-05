Due alani fra gli oggetti smarriti Le stranezze dell’ufficio C’è anche un testamento

(Di venerdì 3 maggio 2024) Duein Città Alta lo scorso 25 aprile, e restituiti ai proprietari. È l’ultima operazione effettuata in questi giorni dall’Ufficiodella polizia locale di Bergamo, che è riuscito a rintracciare i padroni dei due cani. Ma negli ultimi anni l’ufficio ha svolto un’intensa attività. Tra il 2014 e il 2024, infatti, sono stati ritrovati e trattati un totale di 11.115, che hanno richiesto un grande lavoro di catalogazione, ricerca dei proprietari e stoccaggio in magazzino deglinon reclamati. Dal 2014, ad occuparsi del servizio è l’agente della polizia locale Elena Tedesco, che ha gestito un grande numero di casi ditrovati e recuperato veicoli rubati nel territorio comunale. Negli anni, a causa dell’aumento dei ...

