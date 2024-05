Dua Lipa | Radical Optimism è un dizionario pop

(Di venerdì 3 maggio 2024) La prima cosa da fare dopo aver ascoltatoè non tenere cento di quel che Duaaveva detto prima dell'uscita, e cioè che questo album avrebbe avuto un approccio psichedelico e un'energia simile a quella dei primi lavori dei Primal Scream e degli Oasis. Beh, non è così.è "solo" un bel disco pop, diretto e lineare senza quella quantità inutile di suoni sintetici ed effetti speciali che appesantisce molta della produzione mainstream di questo tempo. L'inizio è più che buono con End of an era, un'intrigante "tropical extravaganza". Non c'è un singolo trainante che si staccamente dal resto delle canzoni, ma una discreta quantità di buoni pezzi che si insinuano ascolto solo ascolto, a cominciare da Houdini e These Walls che del sound del Brit ...

È la notizia che i fan aspettavano da tempo, dopo due singoli che sono diventati in brevissimo tempo hit globali. Dua Lipa ha annuncia to il suo attesissimo terzo album, dal titolo ‘Radical Optimism’ in uscita il prossimo 3 maggio. Il progetto – qui in prasave e pre-add – contiene undici tracce tra ... Continua a leggere>>

Dua lipa - radical Optimism album review: some real dance pop gems up there with the singer's best - It’s an enormously tough act to follow. While lipa’s Barbie soundtrack contribution Dance The Night was a continuation of Future Nostalgia’s stylish dance-pop, third album radical Optimism strives for ... Continua a leggere>>

Dua lipa wants Cyndi Lauper to join her at Glastonbury - Dua lipa is hoping Cyndi Lauper will join her at Glastonbury. Continua a leggere>>

Dua lipa drops new album radical Optimism, check out full tracklist - Dua lipa released her third studio album, radical Optimism, on Friday, May 3. With 11 tracks, it is her first full-length album in four years since Future Nostalgia in 2020. The 28-year-old singer ... Continua a leggere>>