Drammatico usare Vannacci Cerno fulmina Morani e l' allucinante Pd senza identità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Scintile a L'Aria che Tira sulla candidatura del generale Robertoalle prossime elezioni Europee. Nella puntata del 3 maggio del talk show mattutino di La7 condotto da David Parenzo è ospite Alessia, ex deputata del Partito democratico, che va all'attacco del candidato della Lega dopo che il padrone di casa legge la prima pagina de Il Tempo dedicata al bavaglio che la sinistra vuole mettere a chi non la pensa come loro, tra cui appunto: “afferma dei principi che sono completamente contrari rispetto ai nostri.può essere utile in una campagna elettorale anche per affermare la propria, i propri valori, le proprie idee. Noi siamo l'esatto opposto dell'omofobia, della xenofobia, del razzismo, dell'esclusione sociale. ...