Dove si vedrà in tv l’ATP di Roma 2024? Non solo Sky | dirette in chiaro anche sulla RAI

(Di venerdì 3 maggio 2024) Gli Internazionali d’Italiadi tennis si terranno adal 7 al 19 maggio,se le qualificazioni scatteranno da lunedì 6 maggio: i match del tabellone principale saranno visibili in abbonamento su Sky Sport, ma ci sarà la possibilità di seguirealcuni incontri in. La RAI, infatti, per iled il 2025 ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta tv ined in streaming gratuito un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa, e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa. la finale del torneo di doppio maschile o femminile. Per il resto il torneo combined di(ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ...