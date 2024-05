Dove si trova l’hotel che sembra una giungla | ha le colonne coperte di foglie e un bar galleggiante

Il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese ci porta oggi in un borgo davvero particolare: qui resterete affascinati dai colori accesi che ne contraddistinguono il centro abitato. La meta perfetta per chi è in cerca di una pausa dalla frenetica vita di tutti i giorni. Partiamo ... Continua a leggere>>

Libri, che passione! A volte si entra in libreria solo con l’intento di “dare un’occhiata” e poi si esce con una busta zeppa di volumi. Non tutti però possono permetterselo. In un’epoca in cui essere lettori diventa quasi un lusso e la diffusione della carta stampata diminuisce in favore di ebook ... Continua a leggere>>