Domenica In - Amadeus ospite di Mara Venir Domenica 5 Maggio

Zuleyha e Hakan Manca poco al finale di Terra Amara . Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio. Terra Amara è visibile in diretta streaming e in ... Continua a leggere>>

Terra Amara La situazione è più ingarbugliata del previsto. Se Publitalia aveva comunicato la partenza di Io Canto Family per il prossimo lunedì 13 maggio , con conseguente spostamento dell’Isola dei famosi a martedì 14, possiamo annunciarvi che così non sarà. Lo show di Michelle Hunziker al ... Continua a leggere>>

domenica In, ospiti 5 maggio: Amadeus in diretta dopo l’addio alla Rai - Amadeus in collegamento con mara Venier dopo l’addio alla Rai Nella giornata di domenica 5 maggio andrà in onda una nuova puntata di domenica In con un ... Continua a leggere>>

domenica in e gli ospiti della trentaquattresima puntata (Anteprima TvBlog) - Puntata come sempre ricca di ospiti e temi per intrattenere il pubblico che deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di mara Venier. Il ricordo di Toto ... Continua a leggere>>

La querelle dopo le dichiarazioni di Maionchi alla conferenza stampa dell'Eurovision - in un'intervista a mara Venier pubblicata su Instagram, le costrizioni che gli artisti devono affrontare costantemente. "Mi tengo l’80% delle cose che vorrei dire", spiega l’attrice a domenica In. "A ... Continua a leggere>>