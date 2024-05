Disney + - le novità di maggio 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’offerta didi+ si arricchisce di molteche portano il pubblico in viaggio tra storia, musica, animazione, titoli cult e molto altro. ‘Shardlake’ Uscito il primo. Si torna indietro al 1536. Matthew Shardlake, avvocato, si ritrova con la propria vita sottosopra: Thomas Cromwell gli chiede di indagare su una morte sospetta nel lontano monastero di Scarnsea. In realtà, infatti, si tratta di un omicidio. E non è nemmeno il primo caso… Il giallo si ispira ai romanzi di C.J. Sansom dedicati a intrighi, complotti e atti di corruzione che erano all’ordine del giorno all’epoca della dinastia Tudor. ‘Star Wars: Tales of the Empire’ Dal 4. La nuova serie animata antologica su una delle più famose saghe sci-fi mondiali si sviluppa in 6 episodi. Nell’Impero Galattico ...