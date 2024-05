(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) -è stata riconosciuta dacome una dellea livello mondiale nel settore Edtech, tecnologia applicata all'istruzione. Un traguardo storico per la società Italiana,Europea nella formazione. Questo prestigioso riconoscimento come unica Italiana e una tra le 10 Europee posizionaa livello internazionale e la qualifica come la prima realtà italiana ad essere presente in questaesclusiva. “Siamo orgogliosi di questo importante tributo che ci consolida comenel panorama EdTech internazionale e italiano. Abbiamo sempre creduto che la formazione di una nuova generazione di ...

Digitale: talent garden in classifica Time Magazine per aziende leader innovazione - Roma, 3 mag. (Adnkronos) – talent Garden è stata riconosciuta da Time Magazine come una delle aziende leader a livello mondiale nel settore Edtech, tecnologia applicata all’istruzione. Un traguardo st ... Continua a leggere>>

Il talentuoso pugile cubano Daniel Quiroz combatterà a Monza a giugno - Ennesimo colpo di Francis Rizzo, fondatore e leader del Francis Boxing Team di Rho: sabato 8 giugno il suo nuovo acquisto Daniel Quiroz (28 anni, 3 vittorie e 1 sconfitta) combatterà contro ... Continua a leggere>>

True Establishes talent Advisory Practice and Strategic Alliance with Hogan Assessments - New practice offers clients unrivaled access to the world’s best executive leadership assessment tools, data insights, and talent servicesHADDONFIELD, ... Continua a leggere>>