Diehl Metal - la fabbrica di Berlino andata a fuoco Il gruppo produce componenti dei micidiali missili Iris-T

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Non si conoscono ancora le cause dell’incendio che ha devastato alaApplications,affiliata aDefense, chedei-T, forniti anche all’Ucraina. Ecco che cosa sappiamo al momento. Un "grande incendio" sta divampando in una, nel quartiere sud-occidentale di Lichterfelde e i vigili delhanno messo in guardia da una "nube tossica". Lo scrive il sito del quotidiano Bild. "Possiamo confermare che anche sostanze chimiche stanno bruciando nell'edificio. Vi sono immagazzinati acido solforico e cianuro di rame. C'è il rischio che si ...

