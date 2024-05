Dell’Utri parla senza domande al Giornale | Sogno tutte le notti Berlusconi Le inchieste? Persecuzione - meglio quando stavo in carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sogna Silvio“quasile” endo delle indagini in corso nei suoi confronti afferma che i magistrati “non hanno elementi”: è “una” basata solo sulla “cattiveria”. Marcellocosì in un’intervista a il, lo fa praticamenteche possano incalzarlo sui temi controversi e sui fatfi già accertati dalla magistratura. L’ex senatore e braccio destro disi dice certo che i quasi 11 milioni di euro sequestrati a lui e alla moglie “me li ridaranno. Però dopo che sono morto“. Qualche riferimento alla malattia e alle cure (che lo lasciano “molto debole”) ma non entra nel merito delle accuse dei magistrati (affermando solo che ...