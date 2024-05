De Laurentiis si infuriò per il gol di Dia - i dispetti dello scudetto che non ci sono nel film Repubblica

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ad un anno dalla vittoria, l’edizione napoletana di “” svela con Marco Azzi i retroscena amari che hanno accompagnato quei giorni di festa e racconta l’inizio del declino del Napoli. Marco Azzi scrive: “A distanza di dodici mesi e con la mente un po’ più fredda non è più peccato mettere in fila senza reticenze gli eventi di quei travolgenti giorni di maggio del 2023: raccontando anche i retroscena molto meno edificanti di cui non può esserci ovviamente alcuna traccia, nelche nel weekend sarà proiettato nelle sale di tutta Italia col marchioauro. Dietro le quinte del trionfo del Napoli si consumarono storie di gelosie e, arsenico e vecchi merletti, chestate l’origine dell’autodistruzione della macchina da guerra ...

