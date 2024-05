David di Donatello 2024 streaming e diretta tv | dove vedere l’evento

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Stasera, venerdì 3 maggio, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la 69esima edizione dei Premidi, il gala del cinema italiano in onda dal Teatro 5 di Cinecittà. Alla conduzione Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Dal red carpet Fabrizio Biggio.diintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 maggio– alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo alla massima qualità in 4K sul canale Rai 4K, visibile al canale 101 del digitale terrestre e 210 di Tivùsat.di...