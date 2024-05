David di Donatello 2024 - la cerimonia di premiazione in diretta su Raiuno | gli ospiti

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo l’annuncio delle nomination, avvenuto qualche settimana fa, è il momento delladei film vincitori deidi. Anche quest’anno la serata viene trasmessa da, questa sera, venerdì 3 maggio, alle 20:35, e per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). Lasarà anche inradiofonica su Rai Radio 2, condotta da Andrea Delogu e Stefano Fresi. A condurre ladiCarlo Conti, per la settima volta consecutiva, questa volta affiancato da Alessia Marcuzzi e, dal red carpet, Fabrizio Biggio. Ad ospitare lasarà il leggendario Teatro 5 di Cinecittà, “tempio” della grande cinematografia nazionale e ...