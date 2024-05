Danza - a Rimini la quinta edizione del ‘concorso Noureev’ con grandi ospiti | dove e quando

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - La grandeclassica torna a essere protagonista a, grazie alladel 'concorso Rudolf Noureev'. L'evento, che si svolge all'interno del teatro Amintore Galli dal 16 al 21 luglio, si prepara ad accogliere vari rappresentanti dellaprovenienti da ogni parte del mondo e ad assegnare diversi riconoscimenti, tra cui premi individuali e la possibilità di accedere a stage o compagnie internazionali. L'evento Grazie al lavoro dell'associazione culturale Artfest in collaborazione con il comune die con il patrocinio della fondazione omonima, dal 16 al 21 luglio va in scena ladel concorso dedicato alla memoria di Rudolf Nureev, noto ballerino e coreografo del XX ...

La Polizia ferroviaria di Rimini ha arrestato un uomo, accusato di aver accoltella to la sua ex fidanzata . È successo questa notte alla stazione ferroviaria di Rimini . Dopo essere stata minacciata e ferita al braccio con un coltello, la donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto agli agenti ... Continua a leggere>>

