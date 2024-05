Daniele Rugani Juventus a processo per guida in stato d’ebbrezza

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il calciatore dellaandrà aperinil 21 luglio 2023 è risultato positivo all’alcoltest. Erafermato mentre con la sua Maserati correva su corso Grosseto a Torino. La polizia gli ha intimato l’alt a un posto di blocco. La prima misurazione ha fatto registrare 1.56 grammi di alcol per litro di sangue, poi scesi a 1.54 nel secondo tentativo. Ben tre volte sopra la soglia consentita per legge.denunciato a piede libero. Avrebbe potuto chiudere i conti pagando i 5 mila euro del decreto penale di condanna che ha ricevuto. Invece ha deciso di opporsi. E non si è presentato nemmeno all’udienza in cui poteva chiedere ...

Al volante ubriaco a Torino: Daniele rugani a processo per guida in stato di ebbrezza - La vicenda risale all'estate scorsa e si sarebbe potuta risolvere con un pagamento di 5mila euro, che lui però ha rifiutato ... Continua a leggere>>

rugani a processo per guida in stato di ebbrezza - Si aprirà il 23 maggio il processo a carico del calciatore della Juventus Daniele rugani: il difensore era stato fermato nell'estate del 2023 per guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie della polizia ... Continua a leggere>>

Il difensore della Juve rugani andrà a processo per guida in stato d’ebbrezza - TORINO – Il difensore della Juventus Daniele rugani dovrà rispondere in aula di guida in stato d’ebbrezza. I fatti risalgono alla scorsa estate, quando rugani venne fermato al volante con un tasso ... Continua a leggere>>