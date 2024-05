(Di venerdì 3 maggio 2024) Latorna a farsi sentire dopo la, ma senza nulla di nuovo. È stato pubblicato un comunicato sulla condizione finanziaria del club, evidenziando aspetti noti da tempo: "Lacomunica che nel corso della stagione corrente si è venuta a trovare in uno stato di grave crisi economico-finanziaria, le cui cause sono ravvisabili principalmente nel disimpegno del main sponsor Finproject che, dopo aver accompagnato la scalata della squadra dai dilettanti fino alla serie C, nel 2023 è uscita completamente di scena. L’improvviso mancato incasso dei corrispettivi assicurati dal main sponsor ha inciso pesantemente sulla gestione corrente". Attacco a Maurizio Vecchiola, ma neanche così diretto. "Il calo dei contratti di sponsorizzazione e il generalizzato aggravio dei costi di gestione, dovuto alla forte dinamica ...

Dalla retrocessione ai conti. Estate calda per la fermana - La società ha inoltrato la proposta di accordo sulla ristrutturazione del debito, si aggira sui due milioni, all’Inps e all’Agenzia delle Entrate. Frecciate a Vecchiola. Continua a leggere>>

fermana, i Simoni riusciranno ad andare avanti anche in D Ci sono (anche) motivi economici nella retrocessione - FERMO A pochi giorni dalla retrocessione in Serie D, la fermana si è fatto sentire in modo parziale con una nota diffusa sui canali social del club. Il riassunto «Ci sono mancati i soldi di Maurizio ... Continua a leggere>>

fermana in D, duro comunicato della Curva: "Stagione imbarazzante, gestione inadeguata" - Inizia così un lungo comunicato della Curva Duomo dopo la retrocessione della fermana in Serie D in cui si leggono dure critiche nei confronti di dirigenza, allenatori e calciatori: "Imbarazzante aver ... Continua a leggere>>