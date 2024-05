Dalla IIA allo scippo dell’Università | si riaccende la protesta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 8 maggio alle ore 17:00, presso la Sala consiliare del Comune di Grottaminarda, si terrà un’assemblea pubblica in vista del prossimo incontro fissato per il 23 maggio al Mimit. «Abbiamo la necessità di confrontarci per definire un calendario di iniziative da mettere in atto rispetto alle vertenze che stanno assillando e penalizzando le nostre arre interne: Zes, Piattaforma logistica, Industria Italiana Autobus,Corso Universitario in Infermieristica – afferma il Sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera – Sono invitati tutti: cittadini, parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, sindaci, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, Chiesa. La presenza di ciascuno è richiesta ed importante per contribuire a difendere il nostro sviluppo, il diritto al lavoro, il dirittostudio, per ...