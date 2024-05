Dal super bonus al super lusso | resort 5 stelle ristrutturato con i soldi dello Stato Grazie a Conte…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 3 maggio 2024)per. L’ultima puntatascandalo dei fondi a pioggia distribuiti a tutti, senza limiti, per le ristrutturazioni ediliziealle politiche delle “mani bucate” dell’ultimo governo Conte, è stata scritta in Sicilia. Sotto la lente dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria due contratti di compravendita immobiliari, stipulati in qualità di acquirenti da una coppia di coniugi, risalenti al 2020 e al 2021 ed aventi ad oggetto, in entrambi i casi, un fabbricato indi abbandono e l’annesso terreno agricolo. Subito dopo il rogito è stata registrata all’anagrafe tributaria la costituzione di due condomìni con sede nella provincia di Siracusa e Ragusa, di cui la moglie risultava essere ...