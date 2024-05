Dal fisco ‘in vacanza’ a estensione PagoPa - novità da Agenzia delle Entrate

Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) ... Continua a leggere>>

Roma, 26 aprile 2024 – Sono cambiati i numeri per contattare l’ Agenzia delle Entrate , sia da cellulare che dall’estero. Da lunedì scorso, 22 aprile, per contattare telefonicamente l’ Agenzia da fuori Italia occorre comporre il numero 06-45470468, mentre il nuovo numero da digitare da cellulare è ... Continua a leggere>>

Per essere un governo dei “condoni”, degli evasori e del fisco che si piega al malcostume degli italiani, come accusa l’opposizione, sul fronte delle entrate le cose non vanno poi così male, anzi. A febbraio, secondo il Bollettino di Bankitalia, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio ... Continua a leggere>>