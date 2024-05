Da lunedì scattano lavori stradali in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 – La manutenzione del manto stradale di un tratto di via Trento Trieste comporterà da6 fino a venerdì 10 maggio in orario 8,30 – 20 il senso unico di circolazione dal civico 34 in direzione dell’intersezione con via Anconetana. In questi stessi giorni e da13 a martedì 14 maggio scatterà il divieto di sosta con rimozione in via Trento Trieste dal civico 34 all’intersezione con via Anconetana e in via Ippolita degli Azzi dal civico 4 all’intersezione con via Trento Trieste sempre dalle 8,30 alle 20. Da martedì 7 a venerdì 10 maggio chiude il tratto di via Francesco Folli che va dall’intersezione con via Trento Trieste a quella con via Ubaldo Cassi; l’accesso in via Folli sarà consentito da via Cassi. Da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio l’accesso in via Enzo Tortora e l’uscita dalla stessa saranno garantiti da ...