Cure palliative pediatriche - torna il Giro d’Italia per dar voce alle Cpp

Ciascuno a suo 'nodo».Insieme siamo rete!»: è il tema della terza edizione del Giro d'Italia delle Cure palliative pediatriche (Gcpp), in programma dal l'11 maggio al 16 giugno prossimi. Eventi ricreativi, iniziative sportive e convegni scientifici saranno organizzati in tutta Italia, al fine di ... Continua a leggere>>

Santa Marinella, 10 aprile 2024 – giro di vite della Polizia locale a Santa Marinella e Santa Severa. In aumento i controlli e le sanzioni per chi non rispetta le norme previste dal Codice della Strada. Nei prossimi giorni prenderà servizio un nuovo agente di Polizia locale, che andrà ad ... Continua a leggere>>