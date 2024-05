Cure palliative pediatriche - torna il Giro d’Italia per dar voce alle Cpp

Ciascuno a suo 'nodo».Insieme siamo rete!»: è il tema della terza edizione del Giro d'Italia delle Cure palliative pediatriche (Gcpp), in programma dal l'11 maggio al 16 giugno prossimi. Eventi ricreativi, iniziative sportive e convegni scientifici saranno organizzati in tutta Italia, al fine di ... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 19:03 Trentacinquemila bambini in tutta Italia sono affetti da mali incurabili. Non solo tumori in stadi terminali, ma anche patologie che permettono di continuare a vivere, anche se in condizioni complesse e spesso dolorose. Nel nostro Paese i Centri ... Continua a leggere>>