Cresce il bisogno di assistenza Caritas - aiutate oltre cento famiglie

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il Gruppo volontaridi Codogno guidato da Luciano Spadon (32 soci di cui 27 operativi), stila un bilancio dell’attività 2023. Un anno importante in cui, dopo il Covid, è ripresa la raccolta dei vestiti per i bambini e i ragazzisi dai 5 ai 15 anni. Le risorse del 2023 sono arrivate principalmente dalla raccolta mensile dei fedeli della parrocchia di San Biagio, con: l’iniziativa del Progettoin rete, per 23.660 euro; Opera Pia Pedrazzini Guaitamacchi 10mila; Associazione Polenghi 2.300; Comune 3.000; Fondo diocesano 6.300; Oblazioni 1.970; contributi da fonti varie 225. Per quanto riguarda le risorse alimentari, provengono da: Banco Alimentare, Agea, Centro raccolta solidale, donazioni di aziende alimentari come Barilla, raccolta durante la Quaresima e l’avvento, raccolta del grest, acquisti diretti di 4316 ...