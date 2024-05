(Di venerdì 3 maggio 2024) Tra il 25 aprile e il primo maggio si registrano 618 nuovi positivi e 9 deceduti, ricoveri stabili. Tasso di positività in lievea fronte di un calo dei tamponi effettuati Casi eininnell'ultima. Tra il 25 aprile e il primo maggio si registrano 618 nuovi positivi,

In un post sul suo account Facebook l'infettivologo Roberto Burioni ha pubblicato un grafico sulla variazione del tasso di mortalità in Italia dal 2015 al 2023, elaborato sui dati Istat. L'obiettivo è smentire una volta per tutte le tesi No Vax secondo cui il numero di decessi tra i giovani ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Casi e morti Covid in aumento in Italia nell'ultima settimana . Tra il 25 aprile e il primo maggio si registrano 618 nuovi positivi, con una variazione di +17% rispetto alla settimana precedente (528), e 9 deceduti con una variazione di +28,6% rispetto alla settimana precedente (7). Lo ... Continua a leggere>>

covid Italia, contagi e morti in aumento nell'ultima settimana: bollettino e dati - Casi e morti covid in aumento in Italia nell'ultima settimana. Tra il 25 aprile e il primo maggio si registrano 618 nuovi positivi, con una variazione di +17% rispetto alla settimana precedente (528), ... Continua a leggere>>

covid, negli Usa si fa largo la variante KP.2. Esperti preoccupati: "Non risponde ai vaccini" - Questo dato preoccupa gli Stati Uniti per una possibile nuova ondata di covid durante la prossima estate ... XBB.1.5. "Abbiamo una popolazione in cui l'immunità al virus è scemata, e ciò aumenta la ... Continua a leggere>>

B&b a Roma, l'allarme delle associazioni dei consumatori: «Attenti a chi offre alloggi fantasma» - «Siamo a più 15% rispetto all’era pre-covid, ma ci aspettiamo di crescere altrettanto nel 2026, dopo il Giubileo: i pellegrini sono tantissimi, ma spendono poco», dice Federico Traldi, presidente di ... Continua a leggere>>