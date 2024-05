Costretta a vivere in un pollaio per galline | Non poteva neppure muoversi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sequestrata a Carnago (Varese) dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) una cagnolina rinchiusa in un piccolo box pere legata a catena corta. Le guardie Oipa sono intervenute dopo un sopralluogo di routine e hanno portato in salvo la cagnolina...

La polisportiva “Galli” chiude la stagione regolare in casa con La Spezia - Ultimo impegno della stagione regolare per la polisportiva “Galli” che, già certa dei play-off come terza classificata, riceverà domenica la visita della Cestistica Spezzina. Dal punto di vista della ... Continua a leggere>>