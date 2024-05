Così Pechino cerca di silenziare il maestro Li L' intelligence cinese agisce anche in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo un’intervista con il Foglio del giugno del 2023, nella quale il “Li” aveva denunciato alcune modalità con cui qualcunova di risalire al suo indirizzo di casa, le forze dell’ordinene, preoccupate per la sua sicurezza, lo avevano invitato a un incontro. Pseudonimo online del pittore Li Ying, cittadinoche vive a Milano, ilLi è conosciuto su X come @whyyoutouzhele, un profilo da quasi un milione e mezzo di follower diventato molto importante e popolare perché da qualche anno è una delle pochissime fonti d’informazione indipendente dalla Cina. A quell’incontro con la polizia Li era andato insieme a Laura Harth della ong spagnola Safeguard Defenders e a un conoscente, che qualche mese dopo, tornato in Cina per una visita ai familiari, è stato arrestato dal ministero ...