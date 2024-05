Cos’è il Dopamine Detox - il nuovo trend su TikTok | ecco perché non riesci a mettere giù il telefono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Quand’è stata l’ultima volta che hai controllato il? O che hai aperto le chat pur non avendo ricevuto nessuna notifica? Mentre mangi, passeggi o pieghi il bucato, ascolti un podcast o la musica pur di non stare da solo nella tua testa? Questi comportamenti probabilmente ti suoneranno familiari: lo smartphone oggi non è più un mezzo per fare “altre cose” – come telefonare o mandare una mail – ma una forma di distrazione continua. Un po’ come una tv da accendere in sottofondo in qualsiasi momento della nostra giornata. Ultimamente, quando si parla dei social media e di come catalizzano la nostra attenzione, si chiama in causa un particolare neurotrasmettitore: la dopamina. Ma cosa c’entra con lo scroll infinito che facciamo prima di andare a letto? E soprattutto: abbiamo veramente bisogno di disintossicarci attraverso un “...