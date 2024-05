Cosa sono i dispositivi Adas e perché sono diventati obbligatori

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le vetture modernesempre più dotate di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza stradale, e ora l’Unione Europea sta estendendo tali requisiti anche ai veicoli più datati. L’obbligo di dotare le auto di(Advanced Driver Assistance Systems) è stato introdotto dal Regolamento UE 2019/2144, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali e rendere le strade più sicure per tutti. Una retromarcia senza incognite: la necessità di ricorrere aicomprendono una serie di tecnologie avanzate progettate per assistere il conducente durante la guida e prevenire incidenti imprevisti. Tra questi, uno dei requisiti principali è l’installazione di una telecamera di retromarcia o retrocamera, ...

Echo Buds 2a Gen, gli auricolari con Alexa sono scontati del 50%! - Ora sono offerti a un prezzo imperdibile di 69,99 ... Infine, la loro compatibilità sia con dispositivi iOS che Android estende ulteriormente la loro versatilità, rendendoli una scelta eccellente per ... Continua a leggere>>

Elezioni Europee 2024, al Sud ci sono Tridico, il generale Vannacci e Annunziata: sprint all'ultima preferenza - Tanti gli eurodeputati uscenti, pronti a reclamare altri cinque anni a Bruxelles. Ma ci sono anche star della tv e della politica pronti a giocarsi le loro chance, qui nel Mezzogiorno. Come Vittorio ... Continua a leggere>>

Apple annuncia i risultati trimestrali: bene servizi e Mac, in calo iPhone, iPad e Watch - In attesa del lancio dei nuovi iPad Pro con display OLED, previsto per il prossimo 7 maggio, sono ulteriormente crollati del 16.64% su base annua i ricavi da iPad. In calo del 9,7% anche i ricavi da ... Continua a leggere>>