Corriere dello Sport – chi parte - chi resta e chi è in bilico Le strategie di Lotito

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 3 maggio 2024) 2024-05-02 09:56:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Totale incertezza. Su tutto quello che dovrà accadere in estate pesano i punti interrogativi. Immobile, Luis Alberto, Guendouzi e Kamadano in, sono i big sfuggenti. C’è un tempo reale da vivere e un tempo immaginario da attendere per la Lazio. Il tempo reale è la corsa europea, se da Champions o EuroLeague lo diranno le prossime quattro partite. Il tempo immaginario è il tempo del mercato, condizionato da troppi rompicapo. Oggi non hanno soluzione. La Lazio e i big ine Fabiani non sanno come andrà a finire con i big con cui ci sono state incrinature. Non sanno ancora se arriveranno offerte e di che portata. Ma se ...