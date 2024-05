Contro l’Urbino Il Montefano insegue un altro primato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) E dopo Maceratese e Civitanovese ilè costretto a giocareve una partita interna, domenica alle 16.30 sfideràa Recanati nel primo turno dei playoff. "Dispiace – commenta Nico Mariani, allenatore dei viola – non potere stare a casa nostra, ma non ne vorrei parlare più di tanto. Diciamo che spesso le finali si giocano su campo neutro, con questo spirito scenderemo in campo".è una squadra di valore. "Ecco perché dovremo fare una grossa prova e non deve trarre in inganno la larga vittoria in campionato (3-0 per i viola) perché il calcio è fatto di episodi e chi sbaglia meno porta a casa il risultato, i ragazzi quel giorno sono stati splendidi. Ma siamo ai playoff e domenica inizierà un nuovo torneo". Sul piano psicologico è una gara delicata essendo da dentro o fuori. "Sono partite che ...