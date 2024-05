Conte Napoli - registrata una frenata | cosa sta rallentando la trattativa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il futuro di Antoniocontinua ad essere in bilico. Le ultime sul possibile accordo con Aurelio De Laurentiis. Le riserve sul futuro di Antonionon sono state ancora sciolte. L’allenatore italiano è voglioso di tornare in panchina, ma prima bisognerà trovare la giusta piazza da cui ripartire. Il tecnico sarebbe disposto ad un possibile ritorno in Italia, che però al momento risulterebbe più difficile del previsto. Infatti, nelle ultime ore la pista che porterebbe alla panchina delsi è raffreddata in modo molto evidente. Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo sull’operazione, ma al tempo stesso continuano ad esserci ulteriori candidati. Antonioè stato a lungo l’obiettivo primario del. Subito dopo l’esonero targato Rudi Garcia, c’è stato un contatto con il tecnico ...

Classi separate per alunni disabili, l'invito-provocazione del sindaco di Treviso Mario conte: «Venga al nostro festival sull'inclusione e cambierà idea» - producendo una concreta prospettiva di futuro. «Le parole del generale Vannacci, che è un candidato indipendente, lasciano il tempo che trovano - afferma conte - A me piace parlare con i fatti. E la ... Continua a leggere>>

Bayern Monaco, Rangnick sceglie l’Austria: nuovo no per la panchina - De Zerbi è stato accantonato per i costi elevati visto che vorrebbe anche tutto il suo staff e Antonio conte non scalda i cuori della società. Dopo Nagelsmann e Xabi Alonso, il futuro per la panchina ... Continua a leggere>>

Sit-in del collettivo Women Talking: appuntamento in piazza Dante per discutere di aborto e libertà - GROSSETO - Il collettivo femminista "Women Talking" invita la cittadinanza a partecipare all’"Angolo Divulvativo", un incontro che si terrà in piazza ... Continua a leggere>>