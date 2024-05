Consiglio aperto Come prenotarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Martedì 14 alle ore 14.30, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Santini, si svolgerà ilcomunaleche ha per oggetto “Approfondimenti in merito al progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria e in merito al progetto di realizzazione di un nuovo terminal bus nell’ex scalo merci della stazione ferroviaria”. I cittadini interessati a partecipare al dibattito potrannoscrivendo all’indirizzo mail ufficiopresidenza@comune.lucca.it entro mercoledì 8.