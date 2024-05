Conegliano-Milano è il trionfo della pallavolo italiana

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Domenica lavivrà l’ennesima giornata storica in campo internazionale. Per la quinta volta in 74 edizioni, la finale di Champions League femminile vedrà di fronte due squadre italiane, l’Imocoe la Vero Volley. Da una parte la formazione veneta, la dominatrice assoluta in Italia da ormai 8 anni alla ricercaseconda CL dopo quella del 2021; dall’altra l’ambiziosissimo consorzio lombardo, che invece vorrebbe conquistare il terzo titolo europeosua storia, dopo la Challenge Cup e la Coppa Cev. Due squadre che si sono inserite di forza nell’egemonia dei club turchi in Europa, che hanno alzato 8 delle ultime 12 Champions (6 volte il Vakifbank, una il Fenerbahce e una l’Eczac?ba??), con un percorso relativamente recente. L’Imoco infatti è ...