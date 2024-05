Condensa e acqua nel frigorifero | perché e cosa fare

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 3 maggio 2024) La formazione didiall’interno delè un fenomeno del tutto naturale che può verificarsi quando l’aria esterna più calda entra in contatto con le pareti fredde dell’elettrodomestico. Questo processo è spesso causato dall’apertura ripetuta della porta delnel corso della giornata. Prima di tutto, è importante controllare il drenaggio del. I frigoriferi sono progettati per drenare l’attraverso un foro situato sul fondo dell’apparecchio. Se questo foro è ostruito, può impedire il corretto drenaggio dell’e contribuire alla formazione di. Per risolvere questo problema, è possibile utilizzare un piccolo scovolino o uno stuzzicadenti per sbloccare il foro e consentire il corretto ...