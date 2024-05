Concorezzese - tre punti obbligati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Con la vittoria della Coppa Italia di categoria da parte della Luciano Manara (che così sale in Eccellenza) nel girone B di Promozione si è liberato un posto nei playoff. E a giovarne è stata la sesta classificata, ossia lache aveva concluso il campionato a quota 46. La Manara era giunta seconda alle spalle del Mariano. E si profila quindi all’orizzonte un derby tutto in salsa brianzola tra la Speranza Agrate e i biancorossi di Concorezzo: squadre in campo domani alle 16. La “Conco“, in virtù del posizionamento in classifica, è obbligata a vincere, qualsiasi altro risultato premierebbe gli agratesi. Nell’altro incrocio si affrontano Casati Arcore-Pontelambrese. Per il direttore sportivo Glauco Paggetta si tratta della seconda partecipazione di fila dopo quella vittoriosa dello scorso anno con la Base. Ro.San.