Concerto di Gabbani a Monreale | delusi fuori - entusiasti 1800 dentro

Monreale si prepara ad accogliere uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano. Francesco Gabbani si esibirà in Piazza Guglielmo il prossimo 2 maggio in occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso . Un evento imperdibile per tutti i fan siciliani del cantante, che ... Continua a leggere>>

“Frutta malinconia”, testo e significato della nuova canzone di Francesco gabbani - Francesco gabbani ha parlato così del brano ... artistico e culturale che ospiteranno i concerti, e per riscoprire insieme a voi dei gioielli di arte ed architettura che faranno da sfondo a queste ... Continua a leggere>>

“Frutta malinconia” è il nuovo singolo di Francesco gabbani, a dicembre parte il tour - Il tour di Francesco gabbani prenderà il via il 19 dicembre dal Forum di Milano e proseguirà nel 2025 a Firenze il 15 marzo ... Continua a leggere>>

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Femme Fatale" di Emma, "Frutta malinconia" di Francesco gabbani e "Karma" dei The Kolors - New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Femme Fatale" di Emma, "Frutta malinconia" di Francesco gabbani e "Karma" dei The Kolors. Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da ... Continua a leggere>>