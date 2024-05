Como - sei a soli tre passi dal Paradiso Roberts | Bravi a crederci sempre…

(Di venerdì 3 maggio 2024) La rete di Goldaniga nel recupero contro il Cittadella e la sconfitta del Venezia a Catanzaro, hanno spalancato le porte della serie A al. I lariani ora hanno quattro punti di vantaggio sui veneti a due partite dalla fine e una vittoria matematica domenica a Modena, darebbe la certezza matematica, della Serie A. "Non è il momento di fare conti - ha spiegato Osiantecnico gallese del. - Ora serve solo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e proseguire con il lavoro duro che ci ha portato fino a questo punto. Di fronte c’era un Cittadella forte e difficile da affrontare. Ma noi abbiamo messo in campo tanto coraggio, lottando fino alla fine: tutti hanno dato un contributo importante, titolare e non". "Le sorti di questa stagione rimangono nelle nostre mani: dobbiamo - aggiunge il tecnico del ...

Avrà un cliente scomodissimo la Carrarese sabato sera a Chiavari. La Virtus Entella è in serie positiva da ben 8 giornate nelle quali ha collezionato 5 pareggi e 3 vittorie . La rivoluzione in casa biancazzurra ha riguardato soprattutto la fase difensiva che è arrivata a livelli di ermeticità ... Continua a leggere>>

Più di trenta lavoratori domestici sono stati individuati dai finanzieri di Como . Sono responsabili di un'evasione da 2 milioni di euro per non aver presentato la dichiarazione dei redditi.Continua a leggere Continua a leggere>>

"Immagini atroci in via Anzani". Dopo le risse il caso agita como - como – La ragazza grida, più volte, il nome di uno dei due coetanei che hanno appena iniziato a picchiarsi. Si inseguono in mezzo alla strada, lanciano una bicicletta e poi si scagliano in quattro o c ... Continua a leggere>>

como, cinque Daspo urbani emessi dalla Questura - como, 2 maggio 2024 – Sono cinque i Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, notificati dalla Q uestura di como ad aprile ad altrettante persone che, a vario titolo, si sono rese responsabili di ... Continua a leggere>>

Giardini a lago como, ecco come stanno cambiando: via fontana e minigolf, area del tutto riqualificata - Lavori nel vivo: ecco come sarà l'intera area tra un anno. Molti dei nostri lettori hanno ricordi di infanzia legati a queste strutture. Continua a leggere>>