Commissione Antimafia - Emiliano convocato il 10 maggio

l’audizione di Michele Emiliano convocata per domani è stata sconvocata. Il presidente della Regione Puglia aveva chiarito di essere disponibile fra il 10 ed il 30 maggio, a patto che fosse concluso in consiglio regionale il dibattito, con il voto, sulla mozione di sfiducia avanzata nei suoi ... Continua a leggere>>

Emiliano il 10 maggio in commissione antimafia: arrivata la nuova convocazione. Aveva chiesto l’audizione dopo il 9 - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato convocato dalla commissione parlamentare antimafia per il prossimo venerdì 10 maggio, per un'audizione in merito ai rischi di infiltrazioni ... Continua a leggere>>

La commissione antimafia convoca Michele Emiliano per il 10 maggio - ROMA - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato convocato dalla commissione parlamentare antimafia per il prossimo 10 maggio, per un’audizione in merito ai rischi di infiltrazioni ... Continua a leggere>>

Commisisone antimafia ad Ardea, Leoni: “Per la seconda volta, bocciata la mia mozione per istituirla” - “E’ chiaro che l’indirizzo politico che ha Forza Italia in questo Comune, non è proprio in linea con quello dei miei colleghi” Ardea, 3 maggio 2024 – “Per la seconda volta, la mozione per istituire ... Continua a leggere>>