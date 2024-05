Comiche finali di Calenda a Cagliari Tratta con Zedda e poi va con la Lega

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Alle giravolte, brutte figure, gaffes e cambi repentini di casacca, Azione, il partito di Carloè ormai abituato. Ma ciò che il caravanserraglio diè riuscita a fare negli ultimi 15 giorni ain vista delle imminenti elezioni amministrative ha del capolavoro. Sì, perché passare in meno di 24 ore da un accordo segreto con Massimo, al sostegno di un’altra, Alessandra, leghista non dichiarata e plurinquisita, appare veramente un prodigio di (non) politica. In mezzo c’è anche un messaggio “segreto” postato nella chat del partito che, nell’arco di 3 minuti 3 è diventato di dominio pubblico, determinando il ribaltone. Il veto di Todde suPer raccontare l’ennesima tragicommedia calendiana, bisogna tornare a un paio di settimane fa. Quando ciò il ...