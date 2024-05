Comelit acquisisce la spagnola Ingenium e si rafforza su domotica e building automation

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Rovetta. Importante acquisizione internazionale per il gruppodi Rovetta, attivo nel settore della sicurezza attraverso la progettazione e la vendita di sistemi per la videocitofonia, l’antincendio, l’antintrusione, il controllo accessi, la videosorveglianza e la, che si è assicurato il 98% del capitale sociale diSa, impresadi Oviedo, nelle Asturie, che progetta e realizza tecnologie avanzate per l’homee la. Una realtà imprenditoriale caratterizzata da un consolidato know-how tecnologico e da una spiccata propensione alla ricerca e allo sviluppo tecnologico: riconosciuta “impresa innovativa” dal Ministero spagnolo dell’Economia, prima azienda in Spagna ad essere certificata ISO 9001 nel settore ...