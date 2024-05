Come soffre un allenatore quando capisce di essere scarso | le 28 partite di Neville al Valencia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Per 28Garyha conosciuto la sofferenza, la frustrazione. Per 28, nel 2015, allenò il, in Spagna. Era stato assistente di Roy Hodgson nella nazionale inglese. Racconta quell’avventuraun film horror. Chiuse con 10 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. “Dopo un paio di mesi di lavoro a, ricordo che una mattina mi guardavo allo specchio e pensavo che sembravo malato. Ricordo che abbiamo giocato tre volte contro l’Athletic Bilbao e Ernesto Valverde era l’. Giocò con un sistema diverso da quello che pensavo avrebbe usato e poi lo cambiò durante la partita, ricordo di aver pensato di nonneanche lontanamente vicino a quel livello. Mi sentivo enormemente inferiore a lui perché era difficile per ...

Paolo Vanoli , allenatore del Venezia , è intervenuto per parlare dall’attesissima sfida contro la Cremonese Venezia -Cremonese è sicuramente tra le partite più importanti di questo turno di Serie B. Ecco le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa. PARTITE – «Partite come quella di domani si ... Continua a leggere>>

Nel giorno della festa dell’Inter arriva la prima terna arbitrale di sole donne in Serie A. Una prima assoluta nella storia del campionato italiano. La Stampa però, dopo aver preso atto della buona notizia, polemizza. Inter-Torino è una gara senza tensioni, per arrivare alla parità di genere, ... Continua a leggere>>

come funziona la legge elettorale per le elezioni europee - La prima cosa da sapere è che la legge elettorale per le elezioni europee è di tipo proporzionale, un principio comune fissato dall’Unione europea per tutti gli Stati membri. Semplificando un po’, con ... Continua a leggere>>

Chi è e cosa pensa Xi Jinping, l’uomo che vuole fare della Repubblica popolare il centro del mondo - In Occidente si parla di crisi della superpotenza asiatica, che avrebbe raggiunto il suo picco. Ma il presidente spinge sull'ipernazionalismo, e punta su tecnologie avanzate, batterie, veicoli elettri ... Continua a leggere>>

Europee, i candidati a Nordest: malumori per il secondo posto di Berlato, Zan unico dem in più circoscrizioni. Torna Calenda - Sotto la lente gli equilibri nel centrodestra e il possibile sorpasso di Fi sulla Lega Già c’erano pochi dubbi, ma Luca Zaia li ha sciolti con poche parole rispondendo alle domande sulla candidatura c ... Continua a leggere>>