Come liberarsi del singhiozzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mangiare o bere troppo velocemente. Assumere alcolici in eccesso. Ingerire aria,capita quando si vive assillati dall’ansia. Sono alcune delle cause del, un disturbo molto comune che si manifesta a tutte le età e che talvolta può essere la spia di alcune patologie. Il rimedio antipiù diffuso – confermato dalla medicina moderna – resta quello attribuito a Ippocrate più di duemila anni fa: inspirare profondamente e trattenere il fiato, rimanendo in apnea per 10-25 secondi. La tecnica permette di rilassare il diaframma e far cessare le contrazioni. Sì, perché i responsabili di quel fastidioso ’hic’ sono appunto gli spasmi ripetuti e involontari del diaframma – il muscolo della respirazione – generati dall’irritazione del nervo frenico. Tra i sistemi tramandati dalle nonne c’è quello di ingerire velocemente ...