Come cambia lo storico mercato all' aperto di Torino - il più grande d' Europa | sarà aperto anche la sera

Il pari contro l’Inter, la sosta senza Calzona, il caso Juan Jesus e il calcio mercato al centro della sesta puntata della seconda stagione di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’ : ospiti in studio gli ex azzurri German Denis e Andrea Silenzi. Nella gara contro l’Inter finita 1-1 si è visto un Napoli in ... Continua a leggere>>

Benevento : Sabato 23 marzo il mercato di Santa Colomba terminerà alle ore 11 per consentire il campionato di calcio di Lega Pro Benevento - Monopoli Benevento , 22 marzo 2024 – Il mercato settimanale di Santa Colomba di sabato 23 marzo terminerà alle ore 11:00 per consentire l’attuazione del ... Continua a leggere>>

Sonrisa, spiragli sul futuro: il "Castello delle Cerimonie" potrebbe restare (temporaneamente) aperto - calcolato sulla base delle tabelle dell'Osservatorio del mercato Immobiliare: se la famiglia Polese, ex proprietaria della Sonrisa, pagherà, il "Castello delle Cerimonie" resterà aperto ancora qualche ... Continua a leggere>>

Caro voli in Sicilia: l'Antitrust avvia un'indagine di mercato - Fari sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie. L’incarico per lo svolgimento dell’analisi è stato affidato alla società Doxa, che dovrà presentare il rapporto conclusivo dell’indagine entro il 15 ma ... Continua a leggere>>

Newey-Williams: trattative in corso - Nonostante l'oramai certo approdo in Ferrari, l'ex Red Bull Adrian Newey sarebbe in trattative per un ritorno in Williams ... Continua a leggere>>