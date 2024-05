Combattiamo la solitudine del paziente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) La chiusura degli ospedali e la crisi della medicina territoriale mette a rischio l’assistenza degli italiani. Lo Stato che finanzia una scelta individuale di cura può essere la risposta. «Nel 2002 in Italia c’erano 1.286 ospedali, vent’anni dopo il numero è sceso a 996» certifica la nuova edizione dell’Annuario statistico del servizio sanitario nazionale da poco pubblicato dal ministero alla Salute. «Il malessere è testimoniato dalle fughe. Si stima che tra il 2019 e il 2022 in 11 mila abbiano scelto di lasciare il servizio pubblico, mentre tanti giovani appena specializzati scelgono l’estero. Poi c’è il territorio, dove in questi anni c’è stato un calo significativo. I medici di famiglia nel 2022 erano 39.366, cioè oltre 6 mila in meno dei 45.437 del 2012 e 7.500 in meno dei 46.907 del 2002. I pediatri in dieci anni sono scesi di quasi 700 unità fino a 6.962. E la guardia medica, ...