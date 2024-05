Circa il 40% degli elettori statunitensi vede la possibilità di una guerra civile nel proprio Paese

Antonio Decaro ha salutato ieri il consiglio comunale di Bari. L’ultima seduta consiliare da sindaco, dopo dieci anni da primo cittadino ed in vista delle elezioni . Che per lui saranno le europee mentre il capoluogo pugliese saranno le Comunali , con la scelta del nuovo sindaco. Carlo Salvemini ha ... Continua a leggere>>

Antonio Decaro ha salutato ieri il consiglio comunale di Bari. L’ultima seduta consiliare da sindaco, dopo dieci anni da primo cittadino ed in vista delle elezioni . Che per lui saranno le europee mentre il capoluogo pugliese saranno le Comunali , con la scelta del nuovo sindaco. Carlo Salvemini ha ... Continua a leggere>>

Quarantaquattro giorni. Tanto dureranno le elezioni in India, il Paese più popoloso al mondo che ospita oltre 1,4 miliardi di cittadini e cittadine, più della Cina. Dal 19 aprile al primo giugno, 968 milioni di elettori (più del 10 per cento della popolazione mondiale) si sono registrati per... Continua a leggere>>