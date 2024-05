David di Donatello 2024: candidature, ospiti e tutto quello che c'è da sapere - L'attrice ha raccolto ben 19 nomination per il suo film d'esordio come regista C'è ancora domani. Si ferma invece a 14 candidature Io Capitano di Matteo Garrone ... Continua a leggere>>

cinema, fanelli: successo di Cortellesi soddisfazione per tutta Italia - Lo ha detto Emanuela fanelli entrando al Quirinale per il tradizionale incontro dei candidati al David di Donatello col presidente della Repubblica Mattarella. L'attrice è in gara nella categoria ... Continua a leggere>>

David di Donatello 2024, stasera la premiazione su Rai1: conduttori, ospiti, candidati e nomination. Tutto quello che c'è da sapere - L'evento si svolgerà negli iconici studi di Cinecittà, il tempio del cinema nazionale e internazionale che includerà il residential stage del Teatro 14, un unico set che racchiude cinque ambientazioni ... Continua a leggere>>