Cina | scopriamo documentario Xinhua su modernizzazione nazionale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pechino, 03 mag – () – La, uno dei luoghi di nascita della civilta’ umana. Come ha fatto a raggiungere l’incredibiledi oggi e a portare una tale trasformazione nel mondo? Quando lo statunitense William Brown mise piede inper la prima volta piu’ di 30 anni fa, non immaginava che non se ne sarebbe piu’ andato. La troupe ha trascorso piu’ di 6 mesi e ha viaggiato per oltre 40.000 chilometri al fianco di Brown per sperimentare i cambiamenti dellae scoprire l’incredibile trasformazione che si e’ verificata nella ricerca delladel Paese. Cliccate per vedere il trailer deldi“L’incredibile trasformazione: lacinese attraverso gli occhi di ...